Zdaj gre zares

V kolumni preberite:

Po javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo na začetku tega meseca objavila Mediana, je delež negativnih ocen dela vlade prvič presegel pozitivne. Druge agencije so obrat zaznale že pred meseci. Zdaj lahko dokončno rečemo, da se je trend obrnil. Slabo leto dni po državnozborskih volitvah je medenih tednov med Golobovo vlado in javnim mnenjem konec. Nov opozicijski zagon, ki se kaže v interpelaciji o delu vlade, množičnih protestih in ponovnem pogrevanju tem iz vse bolj raznovrstne orodjarne kulturnega boja, je treba razumeti predvsem v tej luči.