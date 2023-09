Zdaj je priložnost za reforme

V nadaljevanju preberite:

Vlada je, kot kaže, avgustovsko povodenj izrabila za to, da se zamakneta še reforma zdravstva in sprememba plačnega sistema javnega sektorja. S tem so v vodo padle vse napovedane spremembe, ki jih je vlada v določenem trenutku glasno napovedovala. Povrhu vsega pa je, kot kaže, Slovenija pred obdobjem gospodarske negotovosti, kar bo vplivalo na skromnejše davčne prilive, kot je bilo načrtovano. To pa bo skoraj zanesljivo prineslo še zmanjšanje naložb, še posebno tistih, ki so usmerjene v podnebni prehod.