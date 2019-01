Zdravje po sledi denarja

Ko govorimo o odhajanju zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev v tujino, velja začeti z znanim primerom Estonije. Zaradi tri do petkrat višjih plač, manj natrpanih ambulant in bolj urejenega sistema se je po vstopu Estonije v EU leta 2004 skoraj polovica estonskih družinskih zdravnikov preselila na Finsko, jezikovna sorodnost obeh narodov je to še olajšala. Posledica je bila »zdravniška kriza«, ki je povzročila opustošenje podeželskih ambulant.Na srečo so se Estonci lotili problema na dobro premišljenih točkah: takoj so povečali kapaciteto medicinskih in zdravstvenih fakultet – ker je skoraj polovica študentov odhajala ...