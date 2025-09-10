Zelene laži

V nadaljevanju preberite:

Ko se je pred letom dni začela prenova, bi pričakovali, da bo potekala v duhu besed, ki jih skoraj vsakodnevno poslušamo iz ust odločevalcev: zeleni prehod, obnova, ponovna raba, naravni materiali. Logični korak bi bil ohranitev sedanjih struktur in njihova prenova z materiali, ki bi zmanjšali ogljični odtis ter stavbi podaljšali življenje za nove generacije otrok. To bi bil resničen prispevek k tako imenovanemu zelenemu prehodu, ki naj bi bil ena najpomembnejših družbenih prioritet, če želimo sploh omogočiti preživetje prihodnjim generacijam.

Namesto tega so prihrumeli bagri in začeli rušiti. Ker so bile sedanje konstrukcije res dobro armirane in trdno grajene, je sama rušitev trajala več mesecev. Sledil je obsežen izkop, zdaj pa z veliko zamudo rastejo nove betonske kocke. Te nimajo več nikakršnega sorazmerja z obstoječo strukturo in delujejo kot popoln tujek. Betonske kocke bodo kmalu dobile sintetično izolacijo, morda tudi kakšno leseno oblogo, ki bo služila kot vizualno opravičilo v duhu »zelenega prehoda«.

To je le tipični primer zelenih laži. Prvi šolski teden je za nami. In kaj se bo našim otrokom vtisnilo v prostorsko DNK? Da so betonske kocke simbol zelenega prehoda?