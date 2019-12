Ženske in moč

Pred kratkim je v slovenskem jeziku pri založbi Filozofske fakultete in v prevodu Uršule Rebek izšla knjiga Ženske in oblast, ki jo je napisala znana angleška profesorica antične zgodovine Mary Beard. To je drobna knjiga, saj obsega le sto strani, a vendar je takoj po izidu postala velika uspešnica. Avtorica v njej s primeri iz antike in sodobnega sveta dokazuje, da se je zahodna kultura že od nekdaj zelo potrudila, da je preprečila javno oglašanje žensk. Kar je v resnici pomenilo, da jih je odrivala od tega, da bi imele svojo besedo in pomen. Zgodbe iz antike, v katerih so močnim ženskam odrezali jezik, jim, v primeru Meduze, ...