Zgodba o drevesu, vulkanu in virusu

Mesto Athens v zvezni državi Georgia ni zelo zanimivo. V nasprotju s svojo soimenjakinjo, grškimi Atenami, nima zgodovine bogov, filozofov in junakov. Toda Athens imajo vsaj eno znamenitost, ki je Atene nimajo. Na križišču dveh cest nedaleč od centra stoji drevo: in to drevo, natančneje hrast, si lasti samo sebe. Ta stavek zveni čudno, vendar sem ga zapisal pravilno: v angleščini imenujejo to drevo »the tree that owns itself«, »drevo, ki si lasti sebe«.Kako lahko ima drevo lastnino in, še več, lastnino nad samim seboj? Kot piše na plaketi pod hrastom, mu je ta poseben položaj podelil njegov nekdanji lastnik, polkovnik ...