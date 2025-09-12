Zgodnji dnevi evropskega stoletja ponižanja

V nadaljevanju preberite:

Fraza »evropsko stoletje ponižanja« se je udomačila v besednjaku političnih razmišljanj o prihodnosti Evrope, izposojena pa je iz sodobne kitajske zgodovine. Kitajci z močno emocionalno obremenjenim izrazom »stoletje ponižanja« označujejo dobro stoletje od prve opijske vojne do ustanovitve Ljudske republike Kitajske leta 1949, v katerem je Kitajska izgubila vse vojne, v katerih se je znašla proti svoji volji, po porazih pa bila prisiljena podpisati še številne neenakopravne pogodbe in nepravične mirovne sporazume, pristati na plačilo vojnih reparacij, odpreti pristanišča trgovanju pod pogoji tujcev, sprejeti uvoz tujih dobrin ter številna mesta in ozemlja podeliti v upravljanje zahodnim imperialnim silam.

Te iste nekdanje imperialne sile so zdaj na drugi strani bajoneta. Evropa danes ni več vodilna na področjih inovacij, gospodarske učinkovitosti, javne infrastrukture.