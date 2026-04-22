Zgradite že enkrat ta zid

Desno ni sinonim za hudobijo. Levo ni sinonim za dobroto.

V dneh po volitvah poslušamo veliko lepih besed o tem, da mora politika graditi mostove in ne zidov. To zveni razumno, skoraj samoumevno. A prav v takih trenutkih se vedno znova pokaže, kako malo mostov so politiki v resnici sposobni zgraditi. Veliko bolje jim gre utrjevanje jarkov, gojenje sovraštva in moralno razvrščanje sodržavljanov. Kot outsider težko sprejmem logiko, ki danes določa velik del našega javnega prostora. Ta logika od človeka zahteva, da se opredeli, še preden sploh spregovori. Če nisi naš, si njihov. Če nisi dovolj glasno na eni strani, te druga stran že razume kot nasprotnika. V takem svetu ni veliko prostora za dvom in kompleksnost. Še manj za pogovor. Ljudi nikoli nisem znal doživljati kot nosilce etiket. Med prijatelji, znanci, sodelavci in sorodniki poznam ljudi, ...