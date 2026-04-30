Zijati ali brati?

Zijalce moramo spremeniti v bralce. Če parafraziram Brechta: knjiga je zdravilo, vzemi jo v roke!

Moje otroštvo so v veliki meri zaznamovale knjige. Oče, ki je bil pravi bibliofil, je vse življenje prebiral in zbiral knjige ter se, v ljubezni do njih, takoj po ustanovitvi, včlanil v klub Svet knjige, tako da so bile skladno s pravili članstva naše že tako polne knjižne police svakoga dana u svakom pogledu še bolj polne. Leta 1973, ko sem prestopil šolski prag, je začela izhajati zbirka Zlata knjiga, ki je, potem ko sem jo prebral podolgem in počez, ostala v naši družini do danes. Ker sem odraščal v socialističnih časih, je bilo logično, da sem poleg klasik otroške literature prebral tudi vse knjige o Neznalčku in bil na tekočem z vsemi njegovimi prigodami. Marko Pokorn. FOTO: Blaž Samec Pa ne le doma, tudi v šoli so nas spodbujali k branju prek obveznega čtiva in bralne značke, kar ...