Živi spomeniki mrtvim očetom

Letošnja konferenca sekcije RN23 Evropskega sociološkega združenja, ki je pred dvema tednoma potekala v italijanskem Palermu, se je začela z neobičajnim zapletom. Skupina udeleženk in udeležencev je organizatorje pozvala, naj obsodijo genocidna dejanja izraelske vlade in hkrati onemogočijo sodelovanje izraelskih raziskovalk in raziskovalcev. Uvodni nagovori, ki so na podobnih srečanjih pogosto le (dolgočasna) formalnost, so bili zato tokrat dolga, mestoma tudi čustvena razprava o vlogi znanosti v sodobnem svetu, ki se je končala s kompromisnim sklepom: organizatorji so obsodili genocid v Gazi, hkrati pa dovolili sodelovanje izraelskih kolegov ob nekoliko nedoločenem pričakovanju, da ti najverjetneje ne podpirajo politike svoje države.