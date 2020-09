Zlate ribice namesto ministrstva

Prav danes bo Ljubljana pridobila novo zanimivost: Ribnik želja. V njem bodo našle svoj prostor vse zavržene zlate ribice, ki so se jih ljudje naveličali in jih odvrgli v kakšen vodotok ali bajer, ne da bi se zavedali škode, ki jo s tem povzročajo naravnim ekosistemom. Zlate ribice so za naš naravni prostor namreč tujerodna invazivna vrsta, ki nima veliko naravnih sovražnikov in zato ruši ravnovesje. V društvu Trajna, ki je uredilo ribnik v sodelovanju z društvom ProstoRož in veterinarjem Petrom Maričićem, pojasnjujejo, da bodo ribice, namesto da bi končale v kakšnem živalskem vrtu kot hrana za druge živali, dobile svoje ...