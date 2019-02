Zločin in kritika

Zgodba je torej dobila edini sprejemljiv konec: spoved in pokoro. Boris Kobal je po tednu molka stopil pred javnost. Figurativno, sicer. Medijem je poslal izjavo, v kateri prosi odpuščanja in razkriva svoj dolgoletni spopad z depresijo. Sočustvujem, vendar se bojim, da bo rokohitrski poskus opravičila le okrepil družbeno stigmo, ki se pri nas drži duševnih bolezni.Tudi prevajanje je zahtevno avtorsko delo. Če je Kobalu kljub bolezni, ki najbolj enostavna opravila spremeni v titanski izziv, uspelo prevesti igro, ki je vzbudila navdušenje pri občinstvu, je to dosežek, ki ga moramo ceniti. A kaj ko dela, dokončanega v stiski, ni ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.