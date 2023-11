Zmedena površnost Zahoda

V kolumni preberite:

Leta 2014, ob stoletnici prve svetovne vojne, je britanska miniserija 37 dni dramatizirala dogajanje v kabinetih evropskih diplomacij med »julijsko krizo«: začne se s sarajevskim atentatom in zaključi, kakopak, s citatom britanskega zunanjega ministra Edwarda Greya o »lučeh, ki se ugašajo po vsej Evropi«. V eni izmed zgodnjih epizod se Grey na večerji s svojimi gosti pogovarja o krizi na Balkanu, za katero še nihče ne sumi, da bo pripeljala do sesutja obstoječega evropskega reda. Ko eden izmed bolje obveščenih gostov (morda celo Grey sam) pokroviteljsko razlaga o eksplozivni situaciji na Balkanu – »to so dežele z zapleteno etnično mešanico, zakoreninjenimi verskimi nasprotji, starodavnimi zamerami in endemičnim nasiljem« – lucidna sogovornica z žalostno lakoničnostjo pripomni: »Kot na Irskem«. Uglajeno londonsko omizje, ki je dotlej s hladno distanco seciralo geopolitična dogajanja na Balkanu, ob tej omembi izbruhne v vročekrvno polemiko okoli problema, ki je v času sarajevskega atentata resnično zaposlovalo angleško javno mnenje.