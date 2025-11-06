Znanstvena pismenost je varovalo demokracije

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek, 10. novembra 2025, bomo v Sloveniji prvič praznovali dan znanosti. Deseti november je namreč nov državni praznik (a ni dela prost dan). Z njim se znanost pridružuje kulturi, ki ji je posvečen 8. februar – slovenski kulturni praznik, in športu, ki ima od leta 2020 svoj dan, 23. september – dan slovenskega športa. Dan znanosti je simbolno priznanje pomena znanosti za družbo in njen razvoj.

Ta dan, 10. november, je leta 2001 Unesco razglasil za svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Tudi v svetovnem merilu želijo s praznovanjem dneva znanosti poudariti pomembno vlogo znanosti v družbi in vsakdanjem življenju ter nujnost tesnejšega partnerstva med znanostjo in družbo.

Slednje je še posebej pomembno v obdobju povečevanja dvomov o znanosti, lažnih novic in teorij zarote, ki skupaj s pomanjkanjem znanstvene pismenosti postavljajo pod vprašaj osnove demokratične družbe – informirane odločitve volivcev in volivk, pa tudi odločevalcev in odločevalk na različnih področjih in ravneh družbe.