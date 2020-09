Žrtve zarot vseh dežel, združite se!

Motili ste se, če ste mislili, da v Sloveniji ne premoremo tako vsestransko pametnih ljudi, ki vedo vse o virusih, medicini, epidemijah, cepljenjih, mikrobiologiji, farmaciji in drugih oblikah zarot. Izjemni misleci, guruji, ki vedo vse in so naši odrešeniki, rastejo kot koprive za hišo. Zato pa nam gre, kot nam gre. Ko smo po 21. decembru 2012 že mislili, da so se Maji zmotili, počasi postaja jasno, da je svet vendarle šel v franže. Zdaj se deli na prafaktorje in praživali. Politične delitve so mimo. Ljudje se raje delijo na zarotnike in žrtve zarot. Nimamo se več kaj prepričevati in se sprenevedati. Jasno je, da so zarotniki ...