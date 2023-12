V nadaljevanju preberite:

V sredo, na štiriinsedemdeseti dan vojne med Izraelom in Hamasom je število smrtnih žrtev izraelskih napadov na območju Gaze preseglo 20.000. Med ubitimi je okoli 8000 otrok. Več kot 8000 ljudi je uradno pogrešanih – ujeti so med in pod ruševinami razčetverjene palestinske enklave. Več kot 52.000 ljudi je bilo ranjenih. Proporcionalno je to najbolj grozljiva vojna našega časa, v kateri je bilo ubitih tudi z naskokom največ novinarjev in humanitarnih delavcev.