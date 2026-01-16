Adria Airways je pozabljena

Najbolj logičen je nadaljnji postopni razvoj s kombinacijo nizkocenovnih in klasičnih prevoznikov.

Ljubljansko letališče je lani obiskalo skoraj 1,6 milijona potnikov, rast števila potnikov pa je bila desetodstotna. V poletni sezoni bodo zaživele tri nove povezave, na nekaterih se dodajajo nove frekvence letov, leti so tudi jutranji in ti so zelo priročni za nadaljnje povezave. Ljubljansko letališče se je tako znašlo v pozitivni spirali rasti števila potnikov. Z malo sreče bi v nekaj letih lahko dosegli raven prometa iz časa pred pandemijo kovida (ta čas smo pri 92 odstotkih) in tudi dva milijona potnikov, kar se je še pred nekaj leti zdelo znanstvena fantastika. Spomnimo, jeseni leta 2019 je v stečaj šla Adria Airways, takrat nacionalni letalski prevoznik, na katerem so se napajali takšni in drugačni interesi, potem je izbruhnila še pandemija, ki je vplivala na globalne letalske ...