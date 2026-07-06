AfD meri na prvo deželno vlado

Očitno je le še vprašanje časa, kdaj bo nemška skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) na zvezni ravni dosegla podporo 30 odstotkov. Trenutno ji javnomenjske ankete kažejo med 27 in 29 odstotki podpore, vladajoča koalicija Unije in SPD pa je pri vsega 34 odstotkih podpore in tako zelo daleč od rezultata na volitvah pred letom in pol. Približno tako daleč pa je tudi od izpolnjevanja svojih obljub, med katerimi Nemce najbolj žuli obljuba o okrevanju gospodarstva.

Spomnimo, v predvolilni kampanji pa tudi takoj po njej je kancler Friedrich Merz obljubljal hitro ukrepanje in da bo gospodarstvo že v drugi polovici leta 2025 kazalo znake okrevanja. Iz teh obljub ni bilo nič in tudi pravkar sprejete reforme imajo izjemno malo možnosti za to, da bi rešile gospodarstvo.

V AfD, ki je imela ta konec tedna kongres, na katerem so izbirali novo vodstvo, imajo zato zelo lahko delo. Pravzaprav morajo pred prihajajočimi deželnimi volitvami le mirno čakati, da vladajoča koalicija potaplja samo sebe. Ni jim treba zganjati kravala. Dovolj je že, če nizajo številke o izginjanju delovnih mest v (avtomobilski) industriji in s prstom kažejo proti Berlinu.

Dejstvo, da se poslovne težave iz Volkswagna z veliko hitrostjo širijo tudi na BMW, ki je prav tako navzdol popravljal poslovne načrte, je voda na mlin AfD, ki vladajočo koalicijo že ves čas slika kot nesposobno. Sprejeti reformi paket so označili za veliko razočaranje, CDU pa očitajo, da je izdala svoje volivce.

Sami sebe v tej zgodbi vidijo kot edine, ki lahko presekajo z dosedanjimi vladnimi politikami in državo rešijo pred ekonomskim in kulturnim propadom. Prodajajo se kot zaščitnike Nemcev, ki da v lastni državi postajajo manjšina. In ob nadaljevanju gospodarske stagnacije bo njihovo delo vse lažje.

Zgodovina je polna svaril: Za skrajno desnico ni nič bolj prikladno kot za ekonomske težave okriviti tujce. Pa četudi so aktualne nemške ekonomske težave posledica lastnih napačnih odločitev. V AfD se vidijo ne kot stranka protesta, kot stranka nezadovoljnih volivcev, ampak kot stranka, ki bo kmalu vodila državo. Da gre za iluzije, jim ni več mogoče očitati.