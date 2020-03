Afganistanska vrnitev na točko nič

Slab mesec po podpisu zgodovinskega mirovnega dogovora med ZDA in talibi se razmere v Afganistanu ne umirjajo. Nasprotno. Dogovor, ki naj bi prinesel takojšnji konec sovražnosti, je zdržal le nekaj dni – pa še to bolj zaradi vremenskih kot političnih dejavnikov. V zadnjem mesecu so spopadi med talibi in afganistanskimi varnostnimi silami potekali v kar 24 provincah, ob tem so talibi bojevali še vzporedno vojno z lokalno franšizo samooklicane Islamske države (Korasan).Če ne upoštevamo prvih znakov epidemije koronavirusa, ki bi lahko hudo prizadela državo brez omembe vrednega zdravstvenega sistema, se po podpisu mirovnega ...