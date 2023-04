Afriški safari na poti v Varnostni svet OZN

V nadaljevanju preberite:

Uspeh Slovenije v junijskem glasovanju v Generalni skupščini OZN bo odvisen predvsem od glasov afriških držav, ki jih je 54, kar je slaba tretjina vseh članic svetovne organizacije. Slovenska diplomacija z bolj ali manj spretnimi pomočniki izvaja diplomatsko invazijo na črno celino v iskanju še vedno manjkajoče podpore za izvolitev. Vrhunec ofenzive je danes in jutri na mednarodni konferenci Dan Afrike. Prihaja osem zunanjih ministrov in še štirje namestniki ministrov afriških držav, kar je najvišja udeležba s črne celine do zdaj. Če pa pogledamo z vidika, da so vabilo na konferenco z Mladike poslali na vsa zunanja ministrstva v Afriki, je jasno, da zanimanje za Slovenijo v Afriki ni izjemno.