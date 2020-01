Aktivisti in elita

Čas je, da ukinemo milijarderje! Čas je, da to storimo, ker si jih ne moremo privoščiti! Naš planet si ne more privoščiti milijarderjev!« Udeležencem letošnjega Svetovnega gospodarskega foruma je to sporočila kenijska aktivistka Ndžoki Ndžoroge, medtem ko je skupaj z več tisoč aktivisti dan pred tem, ko se je v Davosu zbrala politična in poslovna elita, korakala po ulicah Lozane.Nato so se aktivisti povzpeli na smučišče, da bi v prihodnjih nekaj dneh sestavljali nekakšno koalicijo z milijarderji, da bi nastala dva pola globalnega vira ustvarjalne energije, iz katere se rojevajo pobudniške ideje nove rasti in nujne ...