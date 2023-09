Aktivno proti vsem oblikam nasilja

V nadaljevanju preberite:

Mladoletna dijakinja je na študentskem delu v domu za starostnike zlorabila nemoč starejših stanovalcev, to posnela in objavila na socialnem omrežju. Ko so za to izvedeli odgovorni, tako v zavodu kot na ministrstvu za solidarno prihodnost, so se takoj odzvali, zaščitili so žrtev, ji zagotovili pomoč in podporo. Dejanje so označili za nedopustno, ga ostro obsodili, z dogodkom so seznanili javnost, še prej pa pristojne organe.

Sledila je, kot vedno v takšnih primerih, razprava o tem, kdo je kriv, kdo je odpovedal. Odpovedali smo kot družba.