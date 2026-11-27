»Dvigni bratec, dvigni bratec kupico, na semaforju zbij petletno deklico,« je v sedmi sezoni iniciative Heroji furajo v pižamah Zavoda VOZIM pel Lado Bizovičar. Dopis je bil, da vsaka tretja slovenska pesem normalizira pitje alkohola. In če so pred leti imeli težave mladi, zato je iniciativa tudi nastala, je zdaj drugače. Heroje, ki bi ponje v gostilno prišli trezni, bi potrebovali odrasli. Deseta sezona iniciative je tako namenjena predvsem staršem. Če otroci vidijo starše, ko opiti sedejo za volan, bosta kar dva od treh, ko bosta odrasla, to storila tudi sama.