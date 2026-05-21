Strateška avtonomija Evropske unije je samo še črka na papirju

Obramba in trgovina sta temi, ki po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo povzročata največ napetosti v čezatlantskih odnosih. Stara celina je sicer pripravljena popuščati muhastemu ameriškemu predsedniku, da bi si zagotovila bolj stabilna in predvidljiva razmerja, a račun se do zdaj ni izšel.

To je še posebej očitno razkrilo, koliko smo ostali odvisni od ZDA in kako strateška avtonomija EU ni veliko več kot črka na papirju. Kljub temu vihravi ameriški predsednik sili Evropo k streznitvi in prelomnim odločitvam. Zmanjševanje ameriške vojaške navzočnosti kot nepovraten proces že zahteva miselni preskok.