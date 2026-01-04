Ameriška invazija le eno izmed poglavij novega svetovnega (ne)reda

Razpad – popolna erozija – mednarodnega prava, globalne »družbene pogodbe«, skupnosti in konvencij se ni zgodil čez noč. To je bil dolgotrajen, vztrajen in konsistenten proces, med katerim so bile opustošene vse ključne mednarodne institucije na čelu z Združenimi narodi, tem živim fosilom in botrom vseh modernih genocidov.

Tako imenovana demokracija – sicer na svojem vrhuncu kolikor toliko delujoča le v kratkem časovnem oknu in v močno omejeni geografiji – se je sesula sama vase. Nadomestili so jo, ironično, izvoljeni z demokratičnimi sredstvi, avtokrati, diktatorji, psihopati, množični morilci (podmnožica je največkrat popolna), in z otročjo lahkoto izkoristili popolno izgubo zaupanja povprečnega volivca in volivke. Vakuum je bil hitro in nepovratno zapolnjen.