Ameriška izbira

Biden ne kriči »Naredimo Ameriko spet veliko«, leva vizija nekdanje veličine minulega stoletja pa se vsaj v ciljih ne loči tako zelo od desne: obe se zgledujeta po časih, ko so ZDA prevladovale v svetovnem gospodarstvu in politiki. Tu se podobnost neha. Če je Trump v Beli hiši izvajal nacionalistično različico zniževanja davkov in odpravljanja regulacij republikanskega predsednika Ronalda Reagana, se Biden ozira k povojnemu demokratu Harryju Trumanu z eksplozivno industrijo kljub visokim davkom in močnim sindikatom. Zgleduje se tudi po očetu new deala Franklinu Rooseveltu in je svoje okoljevarstvene reforme imenoval zeleni new deal.