Ameriški sindrom

Američani so začeli odštevati sto dni do novih volitev, pa se stare sploh še niso končale. Zamere iz leta 2016 se vlečejo naprej, globoko razklana družba svetovne supersile vsako politično, gospodarsko in družbeno vprašanje uporabi kot gorivo za strankarske in ideološke spopade.Demokrati so na zadnjo zmago Donalda Trumpa odgovorili s preiskavo njegovega domnevnega sodelovanja z ruskim spodkopavanjem volitev, sledil je proces razreševanja zaradi telefonskega pogovora z ukrajinskim predsednikom, spet zaradi dogodkov iz prejšnje predvolilne kampanje. Ne eno ne drugo ni bilo uspešno in predsednikov tabor upa na skorajšnje ...