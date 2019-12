Antijanševska koalicija

Napoved prvaka SDS, da koalicija pod vodstvomne bo dočakala rednih volitev, je že slišana mantra. »Gotovo ne bo dolgo trajalo, tako da nobene panike,« je dejal že na začetku avgusta lani, torej še pred formalno sklenitvijo koalicije, katere ključno vezivo je bilo prav nasprotovanje Janši. Med njegovimi novejšimi napovedmi pa se je pojavila ideja oblikovanja nekakšne prehodne vlade, ki bi jo sestavljali SDS, NSi ter dve koalicijski stranki. Gotovo SMC in najverjetneje še SAB. A zakaj bi se iz sedanje koalicije stranki podali v novo? Najverjetneje le po sili razmer, saj so ponovne volitve ob finančni izčrpanosti strank in nizki javnomnenjski podpori tvegane.A menjava vlade v slovenskem političnem prostoru ni preprosta. In da bi premier ali dva njegova partnerja dvignila roke od sedanje koalicije, se zdi v tem trenutku, ko so proračunski dokumenti za prihodnji dve leti pod streho, skoraj neverjetno. Rebalans bo neizogiben, a po novem letu si drug za drugim želijo enotnosti pri sprejemanju zakonodajnih paketov, ki jih pripravljajo ministri. Tudi javnost pričakuje spremembe.Na področju zdravstva, obrambe, zunanje politike in ne nazadnje tudi kohezije, ki je le dočakalo novo kandidatko za ministrico , pomembnejših korakov ni bilo narejenih. Tako ne bi bilo presenetljivo, če bi zaradi premalo učinkovitega ministrovanja doživeli menjave. Zaradi manjšinske koalicije, ki podporo ne le da išče od zakona do zakona, ampak od dopolnila do dopolnila, za uspeh ni ključna le strokovnost, temveč tudi politična spretnost. Tako je ministrica za delo Ksenija Klampfer, ki je na mizo prinesla več predlogov – od dodatka za delovno aktivnost do višine pomoči pri rojstvu otroka –, zaradi svoje in strankine nespretnosti pred poslanci doživela popoln neuspeh. Nekaj podobnega se dogaja tudi ministru za zdravje, za katerega koalicija sicer pričakuje, da bo uresničil načrtovano, a je njegova LMŠ zaradi političnega motiva odigrala partijo z Levico in povozila njegovo željo, da bi se ukinitve dopolnilnega zavarovanja lotili celovito. Negotov je tudi obstoj ministrice za kmetijstvoA četudi koalicija ne bo sposobna sprejeti nobene ključne in volivcem neljube odločitve ter bomo priča novim menjavam v Šarčevi ekipi, se zdi, da jo bo antijanševski vzgib, ki jo je povezal, tudi še dolgo obdržal. Najnovejše javnomnenjske ankete Mediane za Delo po desetih mesecih namreč kažejo, da se zmaga spet nasmiha SDS, torej se tudi LMŠ in njenemu prvaku ne mudi več na volitve. Še manj drugim.