Anže Logar je postal politični akter

Na prvo žogo trditi, da je Logarjeva platforma, ki bo zelo verjetno v primernem trenutku prerasla v desnosredinsko politično stranko, le satelitski politični projekt SDS in njegovega šefa, je verjetno podcenjujoče. Tako Logar kot Janša se dobro zavedata, da morebitna Logarjeva stranka, še tako dobro mimikrirana v satelitski projekt SDS pri sredinsko orientiranih volivcih, ki se povrhu vsega bolj kot na desno nagibajo v levo, nikakor ne more uspeti. A ne vemo – lahko pa domnevamo –, kako se bo razmerje med Janšo in Logarjem razvijalo v naslednjih dolgih treh letih do parlamentarnih volitev. Bo pa ključno za uspeh desne sredine.