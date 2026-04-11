Vse od finančno-gospodarske krize, ki je svet zajela v letih 2008 in 2009, čas teče drugače. Finančno krizo bi nekako lahko postavili kot mejnik novega štetja časa. Časa, ki ga neizpodbitno zaznamujejo krize vseh vrst. Finančno-bančne, dolžniške, energetske, zdravstvene, vojne, kriza zaupanja, kriza demokracije. Pravzaprav je v krizi celotno razumevanje delovanja sveta.

Kar je še včeraj veljalo za relikt preteklosti, na primer potencial oboroženega spopada na tleh Evropske unije, je zdaj nujno treba upoštevati med povsem možnimi kriznimi scenariji. Če so ZDA še včeraj veljale za zaveznico Evrope in jamstvo stabilnosti po drugi svetovni vojni uvedenega mednarodnega reda, so danes prav ZDA tiste, ki ta red vehementno radirajo.