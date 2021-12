Avanturistov levi sredini ne zmanjka

V nadaljevanju preberite:

Do volitev so, če se bo predsednik republike Borut Pahor držal lastnih napovedi, le še štirje meseci. Ustanavljanje stranke pet minut pred dvanajsto, ki računa s prebojem v državni zbor in želi biti del razvojne alternative sedanjemu vodenju države vlade Janeza Janše, je politični avanturizem. Stranke z razvejeno lokalno mrežo, ki je temelj dolgoživosti v našem strankarskem sistemu, ni mogoče ustanoviti v štirih mesecih. Kako se konča tovrstni inženiring stranke, najlepše ponazarja implozija SMC – od popolnega zmagoslavja do izbrisa v mandatu in pol.