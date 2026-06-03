Azilni pakt trde roke

Več kot desetletje po izbruhu begunske krize leta 2015, ki je pretresla staro celino in povzročila politične premike, je EU tik pred uveljavitvijo novega azilnega in migracijskega sistema. Sveženj, sestavljen iz desetih zakonodajnih aktov, se bo začel izvajati prihodnji petek.

Nova mantra je, da azilna in migracijska politika EU ne more biti verodostojna brez učinkovitega vračanja ljudi, ki ne izpolnjujejo pogojev za zaščito, v njihove domovine. Najmanj trije od štirih, ki bi na podlagi odločb morali domov, so v zadnjih letih ostali na evropskih tleh.