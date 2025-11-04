Balkanska preizkušnja za Evropo

V nadaljevanju preberite:

Dvomov, da je v zadnjem letu dni v Evropski uniji na področju širitve nastala nova dinamika, ni. Tudi evropska komisarka Marta Kos bo na današnji predstavitvi svojega prvega širitvenega svežnja lahko ugotavljala, da je bilo vsaj pri odpiranju in zapiranju pogajalskih poglavij narejenega več kot prej v dolgih letih. A končni uspeh ni zajamčen.

Novi širitveni zagon poteka v novem geopolitičnem kontekstu, ki staro celino postavlja v vse bolj negotov položaj. Zaradi ruske vojaške agresije na Ukrajino je v Evropi spet v ospredju vprašanje varnosti in obrambe. Z vrnitvijo Donalda Trumpa pa je EU izgubila ZDA kot zaveznico, ki je spodbujala reforme in demokratične procese v državah kandidatkah.