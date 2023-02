Baloni svetovnega miru

V nadaljevanju preberite:

Najbolj vroče vprašanje do vrelišča razgrete ameriške razprave ni, ali so predsednik Joe Biden in njegovi vojaški poveljniki neupravičeno dovoljevali prelet balona čez celotne ZDA z zadrževanjem nad vojaškimi oporišči z jedrskimi silosi vred, pa čeprav bo treba odgovoriti tudi na to. Še bolj vprašljivi so resnični kitajski nameni, saj nihče ne verjame izgovorom Pekinga o vremenarskem balonu, ki je skrenil s poti.