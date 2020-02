Bančni lastniški rodeo

Abanka bo ta teden dobila novega lastnika – Novo KBM, s čimer bo iz državnega objema spolzela zadnja banka, ki je bila sanirana s proračunskim denarjem. Pred tem je država privatizirala NKBM in NLB, kjer pa je država s četrtinskim deležem ostala največja posamična lastnica. S tem se končuje ena zadnjih etap projekta sanacije slovenskih bank, ki je davkoplačevalce stal skoraj pet milijard evrov.Seštevek kupnin in prejetih dividend pokaže, da se je v proračun do zdaj vrnila le malo manj kot polovica sanacijskih sredstev, kolikšna bo končna bilanca pod črto, bo znano šele po unovčitvi celotnega premoženja slabe banke, ki ...