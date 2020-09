Banke na tnalu zgodovinskih sprememb

Banke so dolgo veljale za najbolj konservativne finančne institucije, bolj ali manj odporne na vplive sodobnega časa. A že nekaj let ni več tako. Pri nas in v Evropi se spoprijemajo s številnimi izzivi, kar jih sili v preobrazbo, kakršne doslej še niso doživele. Vzrokov za to je seveda več. Eden je nedvomno padanje obrestnih prihodkov. Že nekaj let imajo namreč izredno nizke obrestne mere, kar pomeni nizke obrestne marže na eni strani in rast vlog na vpogled, ki za banke seveda predstavljajo likvidnostno tveganje. Hkrati se je tudi zaradi epidemije covida-19 upočasnila rast kreditnih poslov, ki so za banke pomembni ...