Baron Webb in skupno lastništvo

Dve stranki vladajoče koalicije, SDS in NSi, sta zahtevali parlamentarno razpravo, ali program Levice prebija okvire ustavnega reda. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič zahtevi ni prisluhnil, češ da za to ni ustavnih, zakonskih in poslovniških možnosti. Ključni dokaz za sume, da program Levice ni skladen z ustavnim redom, je, da se program stranke zavzema za družbeno in skupnostno lastnino. Zelo podobno programsko točko najdemo v programu britanskih laburistov, ki je veljal do leta 1995.