Bebci kradejo samim sebi – ne bodimo bebci

»Lopovi!« To je eden od redkih vzklikov, ki jih je mogoče slišati na rednih petkovih kolesarskih kroženjih po Ljubljani. To je morda tudi edini vzklik, s katerim se zelo pisana množica protestnikov proti političnim zlorabam epidemije lahko strinja. Včasih pa se je treba ustaviti in vprašati, kdo vse so lopovi.Z epidemijo povezana ustavitev življenja je svet spremenila. Ne nujno na slabše, prej komaj opazno solidarnost med ljudmi so težki časi naplavili na površje. Prej bi si težko zamislili, da sindikalist in delodajalec govorita podoben jezik. Težko je najti koga, ki bi resno nasprotoval vladnim ukrepom za pomoč podjetjem. ...