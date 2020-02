Bela hiša stavi na vročekrvne peteline

Novega kosovskega premierja Albina Kurtija čaka zahtevna naloga. Če želi ohraniti oblast, ne sme razočarati svojih volivcev. Pokazati jim mora, da resno misli, in presekati začarani krog korupcije, nepotizma in stagnacije. Če vladi ne bo uspel politični in reformni preobrat, ne bo preživala, priložnost za spremembe pa bo znova zamujena. Preizkusni kamen bo tudi sojenje nekdanjim borcem Osvobodilne vojske Kosova, osumljenim za vojne zločine, ki jih ljudje slavijo kot narodne heroje. Nekdanji politični upornik si ne more privoščiti ignoriranja njihovih nacionalnih čustev, ker se lahko kaj hitro zgodi, da bi oblasti ušel ...