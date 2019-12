»Betoniranje« novega samodržca

Potem ko je general Kalifa Haftar, ki poveljuje koaliciji mednarodnih plačancev, plemenskih milic in paravojaških skupin iz vzhodne Libije, konec tedna napovedal »odločilno bitko« za Tripoli, v resnici pa začetek velike vojaške operacije, bi se morali v mednarodni skupnosti nemudoma prižgati vsi alarmi.A se niso, saj so v nov krog libijske, že dolgo ne več le državljanske vojne vključeni številni zunanji akterji. Regionalni in globalni. Libija – po Siriji in delno tudi Jemnu – hitro postaja novo ključno geostrateško bojišče, kjer pa klišejska »porazdelitev vlog«, ki je v zavesti ostala še iz časov hladne vojne, še ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.