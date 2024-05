V nadaljevanju preberite:

Včeraj je v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice (Nuk) potekala slavnostna akademija, na kateri je predsednica Nataša Pirc Musar Nuku podelila red za izredne zasluge. Najvišje državno priznanje je ustanovi, ki letos praznuje zavidljivo 250-letnico, predala zaradi njene neprecenljive vloge pri gradnji in ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine ter za razvoj univerzitetne knjižnične dejavnosti in bibliotekarske stroke. V svojem nagovoru je opozorila, da se zgodovina slovenstva ni začela leta 1991 ali 1945, temveč veliko prej in da se moramo truditi biti vredni te zgodovine.