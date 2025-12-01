Zakaj je po sedmih letih odšel selektor Matjaž Kek

Slovenija bo dobila novega nogometnega selektorja. Matjaž Kek in predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović namreč nista našla skupnega jezika po neuspešnih kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo naslednje poletje v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Gre za velik kadrovski premik, v številnih okoljih zahodnega sveta je nogometni selektor tretji najbolj znani prebivalec države – takoj za predsednikoma vlade in države. Matjaž Kek je zdržal na čelu izbrane vrste Slovenije sedem let in dva dneva, njegovo prvo dejanje po vrnitvi na Brdo je bilo v 2500 km oddaljeni Hajfi, labodji spev 5000 km severno od Izraela – v Stockholmu. Zakaj ...