Blagodejni dolgčas

»Pod Borgijci je imela Italija vojne, nasilje in umore, vendar so se iz tega porodili Michelangelo, Leonardo da Vinci in renesansa. Švica je imela petsto let demokracije in bratske ljubezni, vse, kar je iz tega nastalo, pa je bila ura s kukavico.« Znana misel Orsona Wellesa alias Harrya Lima iz filma Tretji človek, ki je nastal po knjižni predlogi in scenariju Grahama Greena, je ena od apoteoz politične dinamike. Kljub terorju, brezpravju in krvavim obračunom predstavlja zagovor brezobzirnega barbarskega vitalizma, ki naj bi bil nekakšno gonilo napredka in razcveta ustvarjalnosti na vseh področjih. V nasprotju z dolgočasno ...