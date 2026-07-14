Blamaža v Bruslju

Slovenija s kadrovanjem v Bruslju nima sreče. Pred dvanajstimi leti smo spremljali veliko dramo z Alenko Bratušek, ki bi lahko postala podpredsednica evropske komisije za energetsko unijo. Neuspešno je bila tudi kandidatura Tomaža Vesela za evropskega komisarja.

Na muhi Janševih kritik je bil Janez Lenarčič. Tudi Marta Kos, ki je nasledila Lenarčiča, je v nemilosti slovenskega premiera. Tanja Fajon pa si je podporo pri kandidaturi za posebno odposlanko izbojevala v Bruslju pri visoki zunanjepolitični predstavnici EU Kaji Kallas, vendar so se težave spet pojavile doma.