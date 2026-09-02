Blejska platforma kot izložba nove zunanje politike

Vlado je odziv evropske in domače javnosti presenetil, zato poskuša minimalizirati pomen blokade izjave. Minimalizaciji je bil namenjen tudi Blejski strateški forum (BSF). Čeprav na BSF letos ni bilo nobenega predstavnika uradnega Tel Aviva, je proizraelski obrat v zunanji politiki vsebinsko uokviril letošnjo izvedbo foruma.

Iz seznama vabljenih na Bled, kjer ni bilo visokih predstavnikov EU, je jasno razvidno, da vlada zapušča evropski okvir kot temeljno orientacijo in zunanjo politiko veže na os Washington – Tel Aviv. To je trd premik od multilateralizma k interesno in ideološko obarvanim bilateralnim odnosom.