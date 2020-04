Bo Slovenija znala izkoristiti priložnosti?

»Kriza je priložnost za resnične spremembe,« je odgovoril eden od direktorjev vodilnih slovenskih izvoznih podjetij, ko smo jih spraševali, kako se spopadajo z negotovostjo, v katero jih je pahnila paraliza svetovnega gospodarstva, ki jo je povzročila bolezen covid-19.Za večino izvoznikov bodo spremembe drastične, vendar v resnici še ne vedo, kako se bodo z njimi spopadli. V dejavnostih, ki so povezane z avtomobilsko in elektronsko industrijo, se je proizvodnja najprej ustavila, ker so se pretrgale njihove globalne oskrbovalne verige. Zdaj jo postopno spet zaganjajo, čeprav ni jasno, kakšno bo do konca leta povpraševanje kupcev ...