Bodimo skupaj tako, da smo narazen

Svet po koronavirusu ne bo tak, kot je bil pred začetkom te krize. To je do danes dojel celo najbolj okoreli korona skeptik. Da smo ljudje družabna bitja in težko delujemo v samoti svojega doma, so konec tedna kazali prizori na vrtovih nekaterih gostinskih lokalov. Vsi navodil državnih upravljavcev kriznih razmer, naj se zaprejo v samoizolacijo in tako prispevajo svoj delež k omejevanju širjenja okužbe, očitno niso vzeli dovolj resno.Danes bodo ulice slovenskih mest gotovo še bolj prazne kot v petek. Javni prevoz bo obstal, otroci ne bodo šli v šolo, kdor bo lahko, bo delal od doma. Tudi gostinci in delavci v številnih storitvenih dejavnostih bodo ostali doma, ker drugače kot z od države ukazano prepovedjo in denarnimi kaznimi ljudem pri nas očitno ni mogoče dopovedati, da so zadeve resne in da zdaj ni čas za druženje.Boj z virusom nas vse bolj potiska v izredne razmere, številne države, tudi naša, so v dejavnosti za zajezitev širjenja okužbe poleg vseh drugih državnih resursov vključile vojsko.Prva in druga svetovna vojna sta korenito spremenili svet, naši predniki so v brutalne boje obeh svetovnih vojn odšli od doma, nekateri zelo daleč. Mi moramo samo ostati doma, s svojo družino. To je vse. Če ostanemo doma, nas nič ne ogroža, nobenega tveganja ni in nobene nevarnosti, razen tega, da nas morda otrok že stotič zapored premaga v najljubši družabni igri.Ostati doma gotovo zmoremo. To je majhna cena za to, da obvarujemo starejše in ranljivejše med nami. Medtem ko je vlada omejila testiranje na koronavirus, ker testiranje vsakogar ni več smiselno, nas je kriza pahnila v resen test solidarnosti.Zaposleni, ki bodo morali v službo in ne bodo imeli organiziranega varstva za otroke, bodo potrebovali pomoč pri varstvu.Starejši in bolni, ki ne smejo zapuščati doma, bodo potrebovali pomoč pri dobavi živil in podobno. Podjetja, ki bodo ostala brez posla, zaposlenim ne bodo mogla izplačati plač, nanje tudi ne bi smeli pozabiti. Čeprav Slovenci države pogosto ne jemljemo dovolj resno, je zdaj morda čas, da se to spremeni in jo začnemo spoštovati. Začnimo tako, da ostanemo doma.