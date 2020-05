Bodo banke zdaj vendarle del rešitve

Tudi slovenske banke, ki so še lani ustvarile rekordnih skoraj 600 milijonov evrov dobička, vse bolj čutijo posledice pandemije. Zasuk navzdol jasno kažejo tudi ta teden objavljeni poslovni rezultati bančnega sistema za prvo trimesečje, ki računovodsko gledano sicer vključujejo le prva dva tedna krize zaradi koronavirusa. Dobiček bank je bil letos do konca marca več kot polovico manjši kot v istem obdobju lani, bankirji pa spet pospešeno pripravljajo slabitve in rezervacije, ki so jih prej, v nekaj letih debelih krav, z veseljem sproščali in kovali dividende. Zdaj tudi v izjavah vedno previdna Banka Slovenije opozarja, da bodo ...