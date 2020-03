Bodo v Frankfurtu zdaj zavihali rokave?

Če ameriška centralna banka interventno, na nujno sklicani seji, zniža obrestne mere za pol odstotne točke – kot je to zaradi koronavirusa storila včeraj –, je to izredni dogodek, ki se zgodi morda enkrat v desetletju. S tem je Federal Reserve samo potrdila ocene, da je izbruh virusa največji šok za svetovno gospodarstvo po letu 2008 in padcu Lehman Brothers. To kažejo tudi zadnje napovedi OECD, da bodo posledice virusa odnesle velik del, po črnem scenariju kar polovico za letos predvidene svetovne gospodarske rasti.Poleg Federal Reserve ukrepajo ali napovedujejo ukrepanje tudi druge glavne centralne banke. Pogrešamo pa ...