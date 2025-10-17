Bojkot, predlog za besedo leta

V nadaljevanju preberite:

Nobenega dvoma ni, da je bojkot lahko povsem legitimen način protesta pri zares spornih praksah, čeprav načelno ne deluje oziroma je njegova vrednost bolj simbolična kot stvarna. To je nekakšen moralni semafor, ki signalizira nasprotovanje eni strani in solidarnost z drugo, neredko je tudi izraz nemoči in frustracije. Hkrati pa je tudi kategoričen in brezpriziven, vnaprej se odreka kakršnemukoli dialogu, skupaj s tako imenovano kulturo izključevanja (ang. cancel culture) pa predstavlja izhodišče za potencialno družbo prihodnosti, kjer bosta dominirala zgolj molk in kričanje.